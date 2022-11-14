Уменьшение ракетных обстрелов свидетельствует о дефиците у РФ "Калибров" и "Искандеров"

РФ не может себе позволить постоянно наносить массированные ракетные удары по территории Украины из-за дефицита крылатых ракет "Калибр", "Искандер", Х-555 и Х-101.

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Об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ сообщил официальный представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Применение авиационных ракет происходит практически каждый день – это и Х-59, и Х-31, противник применяет именно по войскам, по тем регионам, где ведутся боевые действия. Что касается обстрелов критической инфраструктуры, сейчас не видим за эту неделю и применения "шахедов", и ракет крылатых", - сообщил Игнат.

По его словам, противник не может себе позволить наносить массированные ракетные удары постоянно, так как РФ испытывает определенный дефицит этого вооружения.

"Это касается и "Искандеров", и ракет Х-555, Х-101, а также "Калибров". Особенно "Калибры" в октябре применили не так много, буквально до 15 "Калибров" было применено в течение октября, поэтому очевидно, что у них дефицит этих ракет", - сообщил Игнат.

Он добавил, что россияне не могут быстро изготовить ракеты и поставить на носители.

В то же время он напомнил, что постоянно происходят обстрелы прифронтовых городов реактивной артиллерией, а также зенитными комплексами С-300, которые враг имеет в избытке.

Напомним, что оккупанты обстреляли из РСЗО Николаевскую область.