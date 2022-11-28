Усиление ПВО Украины и восстановление энергетики: Главы МИД семи стран Европы выступили в Киеве с заявлением

Министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, посетившие 28 октября Киев, выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили агрессивную войну России против Украины.

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В заявлении, опубликованном МИД Украины, констатируется неотъемлемое право на самооборону Украины для обеспечения своей независимости и суверенитета и восстановления своей территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Указанные страны Северной Европы и Балтии напоминают, что с начала войны оказали значительную политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украине и обещают продолжать работать вместе над предоставлением политической и практической поддержки для обеспечения возможности Украины защитить свою независимость и территориальную целостность.

"Мы решительно осуждаем нападения России на гражданское население и критическую инфраструктуру, в частности объекты энергетической инфраструктуры, имеющие целью террор против гражданского населения. Эти нападения на гражданское население являются военным преступлением. Россия должна немедленно прекратить эти действия", - подчеркивается также в заявлении.

Страны-подписанты в этом контексте указывают на важность продолжать международную поддержку, направленную на усовершенствование возможностей противовоздушной обороны Украины, что позволит защитить гражданскую инфраструктуру страны от бесчеловечных нападений России.

Также они призвали РФ выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, а именно освободить украинских гражданских лиц, незаконно депортированных и задержанных по политическим поводам, тех, кто был взят в заложники во время полномасштабного вторжения в Украину, а также обеспечить доступ гуманитарных организаций к тем, кто в этом нуждается.

"Мы решительно отвергаем безответственную и очень провокационную риторику России относительно ядерного оружия. Мы жестко осуждаем продолжающуюся оккупацию Запорожской атомной электростанции и постоянные нападения на гражданские ядерные объекты в Украине. Эти нападения являются грубым нарушением международного права и представляют прямую угрозу ядерной безопасности", - отметили министры.

Кроме этого, они указали на необходимость ужесточения санкций против России и других стран, физических или юридических лиц, поддерживающих агрессивную войну Москвы, и обеспечения их жесткости и эффективности.

"Основные доходы России от экспорта должны быть прекращены, чтобы сделать невозможным финансирование ее войны против Украины. Мы должны продолжать повышать цену для России, пока последний российский солдат не покинет международно признанную территорию Украины и пока не прекратится российская агрессия", - подчеркнули представители балтийских и скандинавских стран.

Они также отметили важность ограничения выдачи шенгенских и национальных виз гражданам России для въезда в Европейский союз.

Министры приветствовали усилия по обеспечению полной ответственности лиц, виновных в преступлении агрессии против Украины, и "с заинтересованностью отметили дискуссию" о создании международного трибунала для этого преступления, которое стало источником всех других зверств, совершенных во время агрессии РФ в Украине.

Кроме того, семь европейских стран обязались оказывать дальнейшую гуманитарную помощь и поддерживать усилия Украины по подготовке к зиме, в частности, по восстановлению энергетической инфраструктуры.

"Параллельно мы будем продолжать усилия для поддержки восстановления разрушенной украинской инфраструктуры. Мы призываем международное сообщество поддержать восстановление Украины, включая поиск путей сделать это за средства России", - отметили они.

В контексте евроатлантической интеграции Украины министры заявили, что будут искать способы укрепления партнерства с Украиной на пути к достижению ее стремлений и отметили суверенное право каждой страны выбирать собственные меры безопасности.

"Мы будем прилагать последовательные усилия для поддержки надлежащего функционирования и дальнейшего расширения Черноморской зерновой инициативы и программы "Новое зерно из Украины", чтобы помочь нуждающимся странам", - добавили они.

Кроме того, в заявлении содержится готовность поддерживать бизнес в инвестировании в Украину и продолжать действующие меры по либерализации торговли с Украиной.

Главы МИД Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции также согласились с необходимостью активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности, цифровизации, противодействия дезинформации и различным видам гибридных угроз.

"Это часть нашей коллективной ответственности за то, чтобы справедливость, права человека и международное право победили. Мы будем продолжать наше тесное сотрудничество в обеспечении сильной политической, финансовой и военной помощи Украине столько, сколько это будет нужно", - резюмировали они.

Отметим также, что в понедельник Урмас Рейнсалу, Пекка Хаависто, Тордис Колбрун Гилфадоттир, Эдгар Ринкевич, Габриелюс Ландсбергис, Анникен Витфельдт и Тобиас Биллстрём встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщила пресс-служба последнего, он, в частности, особо отметил поддержку их странами Вооруженных сил Украины, медицинскую и реабилитационную помощь раненым, проведение важных для украинских военных учебно-тренировочных миссий, а также поддержку вынужденных переселенцев из Украины, уехавших из-за войны.

Глава государства обратил особое внимание на вызовы зимнего периода и террора России, направленного на гражданский энергетический сектор. В этой связи была отдельно отмечена критическая необходимость в предоставлении Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны и необходимость безотлагательной поддержки энергетической системы страны.