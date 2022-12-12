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Уже 33 случая угроз: в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет

Уже 33 случая угроз: в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет

Посольство Украины в Греции получило окровавленный сверток. Это уже 33-й случай угроз дипломатическим учреждениям в последние недели.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Утром в посольство Украины в Греции поступил окровавленный сверток. Адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, ранее поступивших в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen", - отметил он .

По его словам, греческая полиция начала следственные действия. Также МИД ожидает ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей.

"В общей сложности уже имеем 33 случая угроз в 17 странах: 1 покушение на теракт, 2 сообщения о минировании, 1 случай вандализма, 1 случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов", - добавил он.

Напомним, ранее ряд посольств Украины в разных странах получил окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. Кроме того, вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

До этого, 30 ноября, стало известно, что в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения.

Автор:
Нина Комащенко