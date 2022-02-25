В 15 км от Мариуполя идет бой с танками РФ

Российские оккупанты пытаются прорваться к Мариуполю. ВСУ ведут бой с их танками в районе поселка Павлополь. Об этом заявил во время брифинга 25 февраля городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

"В районе городе работают российские диверсионные группы, одного из диверсантов задержали — он наносил метки для нанесения ракетных ударов по критически важной инфраструктуре", — сказал Бойченко.

Ситуация контролируемая, но все службы работают в нормальном режиме.

На вопрос журналистов, на каком расстоянии находятся российские войска от Мариуполя, мэр ответил, что бои идут в 15 км от города. При этом увкраински воины настроены оптимистично и уверены в победе.

Противник с утра, 25 февраля, решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель — Чернигов — Киев. Под утро российские войска атаковали столицу Украины баллистическими ракетами.

В город завезли партию оружия для подразделений территориальной обороны.