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В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования
Военные белоруской армии внезапно начали отрабатывать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы, выполнения учебно-боевых задач в рамках проверки сил реагирования.
Об этом сообщает Министерство обороны РБ.
Оборонное ведомство заявляет, что таким образом хочет оценить готовность и способность личного состава "к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций".
Как и на предыдущих учениях с российской армией, в ВС РБ заявили, что "обучения войск не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом в ведомстве не уточняют, в какой части страны будут проводить учения.
Отметим, что Беларусь не берет прямого участия в войне, которую Россия развязала против Украины, при этом предоставляет свою территорию российским войскам. В частности, власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет своей железной дорогой. Условия перевозки не соответствуют правилам безопасности.