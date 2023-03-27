В Беларуси уменьшилось число российских военных: пограничники назвали причину

Число российских военнослужащих на территории Беларуси несколько уменьшилось. В настоящее время там находится около 4 тысяч военных.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает "Укринформ".

"Сейчас, по нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих Вооруженных сил России находятся на территории Беларуси, но они в основном привлечены либо на учениях совместных, либо к подготовке, которая продолжается в Беларуси. Это число несколько меньше, чем было раньше", – отметил он.

По его словам, это связано с тем, что прошедшие подготовку подразделения Россия вывела с территории Беларуси на свою территорию для дальнейшей переброски, в том числе на восток Украины, где ведут полномасштабные боевые действия.

Напомним, еще в начале марта пограничники сообщали, что число российских военнослужащих на территории Беларуси периодически меняется, но не превышает 9-10 тысяч.

Отметим, возможность полноценного вовлечения Беларуси в войну России против Украины обсуждается уже давно. В частности, в июне 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что белорусские военные минируют лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах.

Осенью самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенкооткрыто заявило том, что его государство участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Тогда он сказал, что белорусские военные якобы не вовлечены в боевые действия.