В Чехии за публичное одобрение войны РФ против Украины угрожает уголовная ответственность

В Чехии за публичное одобрение войны Российской Федерации против Украины угрожает уголовная ответственность, уже два случая производства.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии.

Публичное одобрение вторжения РФ в Украину может классифицироваться как "преступление, отрицание, отношение под сомнение, одобрение и оправдание геноцида".

"Уже есть два первых случая задержанных, которым инкриминируют этот параграф Уголовного кодекса", - отмечает посольство.

Полиция Чехии разместила предупреждение о том, что люди могут видеть больше правоохранителей возле стратегически важных объектов, но какой-либо конкретной информации о непосредственных угрозах для Чехии пока нет.

Чеські правоохоронні органи попереджають, що публічне схвалення російського вторгнення в Україну може класифікуватися як "злочин заперечення, ставлення під сумнів, схвалення і виправдовування ГЕНОЦИДУ".

Уже є два перші випадки затриманих, яким інкримунують цей параграф КК. — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 27, 2022

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем