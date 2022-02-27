- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Чехии за публичное одобрение войны РФ против Украины угрожает уголовная ответственность
В Чехии за публичное одобрение войны Российской Федерации против Украины угрожает уголовная ответственность, уже два случая производства.
Об этом сообщило посольство Украины в Чехии.
Публичное одобрение вторжения РФ в Украину может классифицироваться как "преступление, отрицание, отношение под сомнение, одобрение и оправдание геноцида".
"Уже есть два первых случая задержанных, которым инкриминируют этот параграф Уголовного кодекса", - отмечает посольство.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Полиция Чехии разместила предупреждение о том, что люди могут видеть больше правоохранителей возле стратегически важных объектов, но какой-либо конкретной информации о непосредственных угрозах для Чехии пока нет.
24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем