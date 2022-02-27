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В Чехии за публичное одобрение войны РФ против Украины угрожает уголовная ответственность

В Чехии за публичное одобрение войны РФ против Украины угрожает уголовная ответственность
В Чехии за публичное одобрение войны РФ против Украины угрожает уголовная ответственность

В Чехии за публичное одобрение войны Российской Федерации против Украины угрожает уголовная ответственность, уже два случая производства.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии.

Публичное одобрение вторжения РФ в Украину может классифицироваться как "преступление, отрицание, отношение под сомнение, одобрение и оправдание геноцида".

"Уже есть два первых случая задержанных, которым инкриминируют этот параграф Уголовного кодекса", - отмечает посольство.

Полиция Чехии разместила предупреждение о том, что люди могут видеть больше правоохранителей возле стратегически важных объектов, но какой-либо конкретной информации о непосредственных угрозах для Чехии пока нет.

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем

Автор:
Светлана Манько