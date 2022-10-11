В деоккупированных Святогорске и Лимане правоохранители обнаружили места массовых захоронений гражданских

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушение законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Так, 4-10 октября 2022 года следственно-прокурорская группа провела осмотр освобожденных от вооруженных подразделений РФ и так называемых "Л/ДНР" г. Святогорска и г. Лимана, в ходе которых установлены места захоронения местных жителей.

В Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них – с признаками насильственной смерти. Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан, их лица устанавливаются.

На территории деоккупированного Лимана на кладбище "Новая масляковка" обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей. Самому молодому – только год. Ребенок похоронен рядом со всей семьей.

Всего в ходе осмотра уже эксгумировано 44 тела.

Напомним, что в Лимане исследуют два места захоронений при оккупации. В одном около 200 могил, в другом — братская могила.