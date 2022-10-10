В детской больнице в Луганской области российские оккупанты рядом с больными детьми разместили своих раненых

Среди раненых были заключенные, представители частной военной кампании "Вагнер".

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Об этом сообщает Генштаб.

Так, в детской больнице одного из населенных пунктов Луганщины, российские оккупанты, рядом с больными детьми, разместили своих раненых. Среди них и бывшие заключенные, представители частной военной кампании "Вагнер". Нередки случаи, когда детей не долечивают и выписывают, чтобы освободить койкоместа.

Также для обеспечения нужд больничных заведений временно оккупированных населенных пунктов, активно используемых захватчиками в качестве госпиталей, дополнительно прибывают группы медработников.

В то же время противник продолжает прикрываться населением временно оккупированных территорий, как живым щитом. Так, в отдельных учебных заведениях Ясиноватского района Донецкой области одновременно с учебным процессом продолжается размещение военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Наряду с отражением воздушного нападения противника, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение 3 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага.

Напомним, что число пострадавших из-за ракетных обстрелов РФ увеличилось до 89.