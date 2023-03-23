В Донецкой области оккупанты создали военкоматы для мобилизации несовершеннолетних

В связи с большими потерями в живой силе русские войска готовят волну принудительной мобилизации на временно оккупированных районах Донецкой области.

Самопровозглашенный руководитель Донецкой области Денис Пушилин отдал приказ поставить на учет 17-летних юношей. Для этого было создано 23 специальных военкомата, сообщает Центр национального сопротивления.

Молодые люди должны пройти медкомиссию до конца марта. Оккупанты ожидают, что они станут основой для будущей вражеской армии, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц для призыва.

ЦНС отмечает, что мобилизация на захваченных землях в любой форме является нарушением Женевской конвенции и фактически этот приказ является доказательством очередного преступления оккупантов. При этом именно Пушилин своей подписью ставит себя ответственным за преступление и, следовательно, в будущем понесет ответственность.

Как отмечают в Генштабе, противник не прекращает попыток захватить Бахмут и Авдеевку, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники, а украинские военные круглосуточно отражают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино.