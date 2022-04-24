В Донецкой области сократили комендантский час

С понедельника, 25 апреля, в Донецкой области меняется продолжительность комендантского часа. Теперь он буде действовать с 20:00 до 05:00. Распоряжение об этом подписал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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"С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00. Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности" — говорится в сообщении.

До этого в области комендантский час действовал с 19:00 до 6:00.

Сокращение срока комендантского часа произошло, несмотря на то, что началась битва за Донбасс, и ситуация в области очень напряженная.

Напомним, в некоторых областях отменили комендантский час на время Пасхальной ночи.

А с 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области время комендантского часа сократили на час, теперь будет действовать - с 22:00 до 05:00.