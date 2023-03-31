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В ЕС близки к обсуждению отправки в Украину миротворческих войск, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению темы отправки миротворческих войск в Украину. По его словам, ранее эту тему в разговорах европейские лидеры избегали.
Об этом пишет 24.hu.
"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска какого-то миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой черте, которую раньше не переступал ", – сказал Орбан.
Он напомнил, что год назад отправка летального оружия была предметом дискуссий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сейчас вопрос – только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска", - заявил Орбан.
Он добавил, что Венгрия против отправки войск и по-прежнему против отправки летального оружия.
По мнению Орбана, европейские лидеры не желают переходить в "лагерь мира" и не побуждают Украину к переговорам с агрессором.
"Большинство из них все еще присылают все больше тяжелого оружия в Украину", - заявил одиозный политик.
По мнению Орбана, безопасность Венгрии оказалась под угрозой.
"Угроза мировой войны не является литературным преувеличением. Сейчас это реальная опасность", – резюмировал Орбан.
Отметим, из-за неоднозначных заявлений по агрессии РФ против Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подвергался критике и попал в базу "Миротворец". Но он признает, что его стране придется пересмотреть свои дружеские отношения с РФ из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения россиян в Украину.