В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России: что помешало

Во время своей последней встречи в среду, 15 февраля, послы Европейского Союза не достигли согласия по поводу следующего пакета санкций. На этот раз дипломаты не смогли достичь согласия по поводу каучука, в отношении которого Еврокомиссия предлагает ввести санкции.

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Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на проект имеющегося в распоряжении документа.

Отмечается, что к включению операций с каучуком в санкционный список скептически относятся Италия и Германия, а Польша — поддерживает.

В Еврокомиссии отмечают, что промышленность синтетического каучука ежегодно приносит России миллиарды долларов дохода. К примеру, в 2021 году страна-агрессор экспортировала синтетического каучука почти на 2 миллиарда долларов.

Из этой суммы ЕС импортировал синтетический каучук на сумму около 700 миллионов долларов. По некоторым видам каучука ЕС вводил санкции в предыдущих пакетах, но сейчас ЕС стремится расширить ограничения на дополнительные источники дохода РФ.

Напомним, десятый пакет ограничительных мер ЕС по РФ оценивается в 11 млрд евро и будет содержать новые запреты в торговой отрасли и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию.

Десятый пакет санкций сфокусирован на технологиях, которые могут использоваться российской военной машиной.

Ранее Совет ЕС уже продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации, которые были введены из-за вторжения в Украину.

Источник фото: ua.depositphotos.com