В ЕС сообщили, при каких условиях будут готовы ввести санкции против Китая

Если Китай примет решение о передаче оружия России, Евросоюз будет расценивать это как пересечение всех красных линий и введет санкции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника в Брюсселе.

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Такое заявление официально фактически поддержал канцлер Германии Олаф Шольц, когда предостерег Пекин от предоставления такой помощи РФ, поскольку страна-агрессор продолжает вести войну против Украины.

"Не снабжайте никаким оружием Россию-агрессора", - сказал Шольц во время речи в Бундестаге.

В то же время будут ли такие санкции зеркальные антироссийским или будут направлены на другие сферы, пока неизвестно.

Ожидается, что во время встречи в Белом доме Шольц и президент США Джозеф Байден будут обсуждать войну и Китай.

Накануне стало известно, что Белый дом начал обсуждать со своими близкими союзниками возможность введения санкций против Китая, если Пекин предоставит военную помощь России для ведения войны против Украины.

Вашингтон рассматривает варианты обнародования разведданных, которые могут свидетельствовать о том, что Китай колеблется, поставлять ли оружие для поддержки войны России в Украине или нет. Впоследствии, после заявлений США, СМИ выяснили, что Россия договаривается с китайской компанией о поставках дронов.

Источник фото: ua.depositphotos.com