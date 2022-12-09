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В Германии рассылают фейковые письма якобы от имени Украины с предложением присоединиться к иностранному легиону
Граждане Германии начали получать на свои электронные почты письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением присоединиться к иностранному легиону.
Об этом 9 декабря в Facebook сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Эти сообщения фековы и никак не касаются украинской стороны, однако кто их рассылает, пока неизвестно.
"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", - рассказал Николенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Консулы уже обратились в немецкий полицию ради проведение расследование.
Напомним, ранее ряд посольств Украины в разных странах получил окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. Кроме того, вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
До этого, 30 ноября, стало известно, что в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения.