В Институте демографии спрогнозировали, что будет рейтингом Зеленского после победы

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского может "серьезно снизиться" после победы в войне с Россией.

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Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что он серьезно снизится. Во-первых, вспомнят все, что было не так. Сегодня все стиснули зубы, не ко времени чубиться сейчас, мы единственные. Мы должны преодолеть врага, мы должны восстановить нормальную жизнь в Украине. А потом уже будем предъявлять претензии. Это нормальная позиция абсолютно. И политические партии обо всем этом вспомнят. Никуда мы не денемся от этого", - сказала она.

Также Либанова прогнозирует, что в Украине будет тяжело жить после войны.

"Но вместе с тем мы получим абсолютно небывалый шанс. Я верю в "план Маршала". Я верю в то, что, по крайней мере, за счет средств, принадлежащих сегодня российской элите, можно будет отстроить часть Украины. Я надеюсь на то, что украинское гражданское общество получит больше общественной власти. А если это так, то это значит, что будут другие отношения с чиновничьим кругом, что они поймут свою подчиненность этому гражданскому обществу, что мы сформируем другой общественный договор", - добавила она.

Во время президентских выборов 2019-го одним из обещаний Зеленского было не идти на второй срок. Тогда он говорил, что президент может выполнить все задуманое за одну каденцию, а во время нее не должен думать о своих рейтингах на следующих выборах.

Однако в конце 2021 года он сообщил, что все еще думает о том, чтобы идти на второй срок. После полномасштабного вторжения России 24 февраля Зеленский больше не отвечал на вопрос о планах баллотироваться в президенты снова.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину действия президента Зеленского на войне поддерживали 91% украинцев.