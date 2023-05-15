В ISW объяснили, почему РФ увеличило количество ракетных и дроновых атак по Украине

Армия страны-агрессора РФ увеличила количество ракетных и дроновых атак на тыловые районы Украины для снижения способности ВСУ к контрнаступлению, но не достигает своей цели.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что с 19 апреля российские войска нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, в том числе в тыловых районах.

Аналитики подчеркивают, что во время новой воздушной кампании российские войска используют гораздо меньше высокоточных ракет, чем при массированных ударах по критической инфраструктуре Украины осенью 2022 и зимой 2023 года.

"Во время предварительной воздушной кампании российские войска, вероятно, в значительной степени исчерпали свои запасы высокоточных ракет и поэтому в последней кампании используют их гораздо меньше, чтобы сохранить ограниченные запасы", - предполагают аналитики.

Они отмечают, что вместо высокоточных ракет российские войска стали полагаться на дроны иранского производства Shahed, чтобы поразить украинскую ПВО.

"Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и украинских военно-промышленных и материально-технических объектах в глубоком тылу", - считают в ISW.

Аналитики добавляют, что украинская армия научилась более эффективно бороться с российскими высокоточными ракетами, чем во время предыдущей российской воздушной кампании.

"Цели и ограниченный характер этой кампании указывает на то, что российские войска озабочены текущими украинскими возможностями для начала контрнаступательных операций", – отмечают аналитики ISW.

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину из разных направлений. Захватчики применили ударные дроны Shahed-136/131 и ракеты "Калибр ". Для запуска задействовали корабли в Черном море. Также из самолетов стратегической авиации Ту-95мс запускали крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

В частности, на Киев оккупанты запускали дроны для выявления позиций ПВО. Все БПЛА, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах, сообщили в КМВА .

Кроме того, известно, что россияне крылатыми ракетами атаковали Тернопольскую область. Там зафиксировали разрушение.