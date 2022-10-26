В ISW объяснили, почему в России заговорили о "десатанизации" в Украине

Российские пропагандисты и представители власти стали чаще связывать военную агрессию против Украины с религиозными идеями. В РФ уже начали звучать призывы о "борьбе с сатанизмом" в Украине. Подобные заявления свидетельствуют о желании отвлечь инакомыслящих среди религиозных меньшинств.

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Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Там отсечают, что помощник секретаря Совета Безопасности России Алексей Павлов заявил, что целью так называемой "спецоперации" в Украине является "полная десатанизация".

Явно не совсем психически здоровый российский чиновник утверждает, что вроде бы Украину возглавляют "фанатики", которые хотят отказаться от ценностей русской православной церкви, ислама и иудаизма.

Также подобное заявление сделал и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он назвал военную агрессию против Украины "джихадом", который ставит перед собой цель – уничтожить украинский "сатанизм".

Аналитики ISW предполагают, что подобные заявления свидетельствуют о желании отвлечь инакомыслящих среди групп религиозных меньшинств в российской оккупационной армии.

Кроме того, в ISW отметили, что в российской армии участились разногласия между военнослужащими на религиозной почве, что уже привело к вспышкам насилия.

Ранее в ISW объяснили, что Россия запустила очередной фейк о том, что Украина якобы готовит "провокации" с применением "грязной бомбы", чтобы замедлить или приостановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО.