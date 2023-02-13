В ISW объяснили, зачем Кремль манипулирует нарративом об угрозе безопасности РФ от западного оружия

Кремль продолжает усилия, чтобы остановить передачу западных танков Украине. В частности, кремлевские чиновники распространяют нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности РФ.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Россия формирует информационное пространство во время подготовки к наступательным операциям, чтобы помешать Украине удержать инициативу на поле боя или подготовиться к наступлению. Также страна-агрессор использует информационные кампании, чтобы удержать Запад от поддержки контрнаступательных усилий Украины.

"Российская информационная кампания, сосредоточенная на мирных переговорах, которая усилилась в декабре 2022 года, имела целью, среди прочего, задержать предоставление западных танков и другого современного оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений, чтобы создать условия для собственных запланированных наступательных действий России", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что кремлевские чиновники продолжают усиливать нарратив о том, что передача Западу высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Leopard создает новую угрозу безопасности России. Хотя они не представляют большей угрозы, чем поставка советских танков или других высокоточных систем.

В ISW считают, что информационная кампания Кремля имеет две цели:

задержать прибытие западных танков на как можно более долгий срок, чтобы задержать возобновление украинских контрнаступлений и выиграть время для собственных наступательных операций России;

сорвать выработку последовательного западного подхода к полному переходу Украины на западные системы вооружений - то, что Запад в конце концов будет вынужден сделать, поскольку он исчерпал свои запасы вооружений советских времен и не может производить или покупать новые.

Аналитики добавляют, что информационные кампании будут поддерживать стратегические цели Кремля, направленные на раскол между Западом и Украиной, сдерживание или задержку помощи Западом, а также на общий подрыв поддержки Украины.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что страна-агрессор РФ готовит свою оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной, но пытается избежать более широкой мобилизации гражданской экономики и всячески скрывает масштабы потерь собственной техники.