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В Италии освободили украинского режиссера Лавренчука, задержанного по запросу России

В Италии освободили украинского режиссера Лавренчука, задержанного по запросу России
Евгений Лавренчук. Фото: Facebook режиссера

Суд Неаполя решил освободить украинского режиссера Евгения Лавренчука. Все обвинения, которые Россия выдвигала против украинца, признали сфабрикованными, а мотивы преследования политическими.

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Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Фото 2 — В Италии освободили украинского режиссера Лавренчука, задержанного по запросу России
Фото 3 — В Италии освободили украинского режиссера Лавренчука, задержанного по запросу России

Омбудсмен ранее инициировала обращение Национальной полиции в Интерпол, в котором сообщили, что Россия злоупотребляет сведениями в информационной системе.

"По результатам этого обращения сведения гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, были удалены", — резюмировала Денисова.

Напомним, в Неаполе (Италия) 17 декабря 2021 года по запросу России задержали главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Лавренчука. РФ подала запрос на экстрадицию Лавренчука, обвинив его в финансовых нарушениях. 

Лавренчук учился в Москве на курсе известного режиссера. В 2004 году стал обладателем Золотой медали, титула "Юбиляр года" и "Младший режиссер года" на выставке "Сцена России". После начала военного конфликта и оккупации Россией украинских территорий в 2014 году Лавренчук вернулся в Украину, назвав действия РФ преступными. 

Автор:
Вита Молодан