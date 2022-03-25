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В Италии освободили украинского режиссера Лавренчука, задержанного по запросу России
Суд Неаполя решил освободить украинского режиссера Евгения Лавренчука. Все обвинения, которые Россия выдвигала против украинца, признали сфабрикованными, а мотивы преследования политическими.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Омбудсмен ранее инициировала обращение Национальной полиции в Интерпол, в котором сообщили, что Россия злоупотребляет сведениями в информационной системе.
"По результатам этого обращения сведения гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, были удалены", — резюмировала Денисова.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в Неаполе (Италия) 17 декабря 2021 года по запросу России задержали главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Лавренчука. РФ подала запрос на экстрадицию Лавренчука, обвинив его в финансовых нарушениях.
Лавренчук учился в Москве на курсе известного режиссера. В 2004 году стал обладателем Золотой медали, титула "Юбиляр года" и "Младший режиссер года" на выставке "Сцена России". После начала военного конфликта и оккупации Россией украинских территорий в 2014 году Лавренчук вернулся в Украину, назвав действия РФ преступными.