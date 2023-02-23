В Киев прибыл премьер Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес 23 февраля приехал в столицу Украины. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Я приехал в Киев через год после начала войны. Мы будем рядом с Украиной и ее людьми, пока мир не вернется в Европу", - написал глава правительства Испании.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

На перроне железнодорожного вокзала главу испанского правительства встретил заместитель министра внешних дел Украины Евгений Перебийнис.

Известно, что Санчес планирует посетить Ирпень и Бучу, а также встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне о посещении премьер-министра Испании не сообщали официально. О других деталях визита и темах для переговоров не уточняется.

Это уже вторая поездка Санчеса в Украину после начала полномасштабного вторжения России, в первый раз он приезжал в апреле 2022 года. Тогда он посетил Бородянку в Киевской области.

Напомним, Испания присоединилась к коалиции государств, которые вместе создадут пакет военной помощи, который на 100% будет состоять из танков для Украины, в частности Leopard 2. Страна также проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard.