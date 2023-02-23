- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Киев прибыл премьер Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес 23 февраля приехал в столицу Украины. Об этом он сообщил в Twitter.
"Я приехал в Киев через год после начала войны. Мы будем рядом с Украиной и ее людьми, пока мир не вернется в Европу", - написал глава правительства Испании.
На перроне железнодорожного вокзала главу испанского правительства встретил заместитель министра внешних дел Украины Евгений Перебийнис.
Известно, что Санчес планирует посетить Ирпень и Бучу, а также встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Накануне о посещении премьер-министра Испании не сообщали официально. О других деталях визита и темах для переговоров не уточняется.
Это уже вторая поездка Санчеса в Украину после начала полномасштабного вторжения России, в первый раз он приезжал в апреле 2022 года. Тогда он посетил Бородянку в Киевской области.
Напомним, Испания присоединилась к коалиции государств, которые вместе создадут пакет военной помощи, который на 100% будет состоять из танков для Украины, в частности Leopard 2. Страна также проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard.