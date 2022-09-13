В Киев приехал министр обороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и передал украинской армии современный мобильный госпиталь.

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Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.

"Ради принимать в Киеве великого друга Украины, эстонского министра обороны Ханно Певкур. Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они сейчас делают – поставляют армии Украины самый современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизнь наших военных и гражданских. Спасибо, друзья!", – написал Резников.

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