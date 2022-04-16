В Киев с визитом прибыл глава парламента Грузии

В Киев прибыл спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

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Об этом он сам написал у себя на странице в Twitter.

«Прибыл в Киев вместе с коллегами-депутатами из Грузии, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу скорбь, Грузия поддерживает Украину. Грузины на стороне украинцев», — отметил она.

Arrived in #Kyiv together with fellow Georgian MPs to convey a message of Georgia: we feel your sorrow, #Georgia supports #Ukraine, Georgians stand with Ukrainians 🇬🇪🇺🇦 — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) April 16, 2022

При этом Папуашвили накануне пообщался с главой малдавского парламента Игорем Гросу об Украине и продолжающейся российской агрессии.

Напомним, посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев и с понедельника, 17 апреля, посольство полноценно возобновит работу.