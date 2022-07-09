В Киеве начались военные учения с гражданскими, чтобы повысить уровень защиты города. Об этом сказано в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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"В первую очередь, подготовку проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. Им предоставляют ключевые знания, в частности, по оказанию экстренной медицинской помощи. В нынешних условиях – это крайне необходимо. Ибо восемьдесят процентов погибших во время боевых действий – это люди, которые теряют много крови. И важно знать, как в условиях войны можно спасти жизнь раненому. Также постоянно занятия проводят для разных подразделений городских властей", – сообщил мэр Киевя Виталий Кличко.

В дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. Подобные занятия организуют в каждом районе столицы.

План занятий включает практические действия и отработку следующих навыков: огневая подготовка и порядок действий при обстреле противника; тактическая медицина; инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами; обеспечение гражданской защиты населения; действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Напомним, Киевский городской совет принял решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где их нет.