В Киеве пройдут учения по защите столицы: с чем это связано

С 21 февраля 2023 года и в течение нескольких последующих дней группировка сил и средств обороны Киева проводит обучение по защите столицы.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что это запланированная тренировка группировки сил и средств обороны Киева.

По сценарию враг проводит наступательную операцию по северному направлению. Задача сил и средств обороны Киева – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы.

Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий.

В тренировке примут участие Киевская городская военная администрация (в составе определенных структурных подразделений) и районные администрации.

"Пока угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте в Вооруженные Силы Украины", - подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

Ранее Попко заявлял, что угроза повторного наступления оккупантов на Киев существует пока продолжается война и мобилизация в России.

Также подразделения группировки сил обороны Киева продолжают усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и Киевской области.