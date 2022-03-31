В Киеве создали комендатуру — ее возглавил генерал-майор Плахтий

В столице создали военную комендатуру во главе с генерал-майором Виктором Плахтием. Об этом стало известно из приказа Киевской городской военной администрации №1 от 30 марта.

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Комендатура должна будет организовывать мероприятия при введении комендантского часа и установлении режима светомаскировки, а также координировать действия подразделений исполнительной власти, военных и правоохранителей.

В состав комендатуры войдут шесть человек. Она будет находиться на проспекте Победы.

Отметим, что в КГГА собирались, по решению военного командования, ввести полуторасуточный комендантский час в столице и области. Но затем решение отменили.

А с 28 марта комендантский час в столице стал начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше и будет теперь длиться с 21:00 до 6:00 утра.

Ежедневный режим светомаскировки на период действия военного положения уже установлен в Луганской области, в Киеве такие меры пока не приняты, но Региональное управление Сил ТрО "Север" ВСУ призвало украинцев обеспечить светомаскировку своих домов.