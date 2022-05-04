В Киевской области горит лес возле Чернобыльской зоны, — Кличко

В Киевской области начались пожары — горит около одного гектара леса в Иванковском районе, возле села Розважев.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. Работают на ликвидации пожаров бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника. Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и не находитесь на улице», — отметил он.

Напомним, 4 мая вечером жители Николаева и Одессы слышали взрывы. Мэр Николаева подтвердил информацию о взрывах и попросил всех оставаться в укрытиях.