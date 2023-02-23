В Китае заявили о контрабанде оружия из Украины: реакция МИД

Министерство иностранных дел опровергло заявление МИД Китая о том, что оружие, которое США поставляют Украине, якобы часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах.

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Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины. Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия", - отметил он.

Николенко подчеркнул, что Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать международную военную помощь Украины.

"Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не быть инструментом в руках российской пропаганды", - добавил он.

Известно, что лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин готовится посетить Москву, чтобы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает варианты обнародования разведданных, которые могут свидетельствовать о том, что Китай колеблется, поставлять ли оружие для поддержки войны России против Украины или нет.