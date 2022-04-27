В Кремле сменили куратора "ДНР" и "ЛНР": им стал экс-премьер Кириенко — СМИ

В администрации президента России сменилось подразделение, отвечающее за взаимодействие с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", которые РФ признает в качестве независимых государств.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Теперь вместо управления по приграничному сотрудничеству, подведомственного заместителю руководителя АП Дмитрию Козаку, этим занимается управление внутренней политики, закрепленное за первым замглавы администрации Сергеем Кириенко.

Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на пять различных источников, близких к Кремлю. Отмечается, что в сферу работы УВП, в частности, входит взаимодействие с российскими регионами, все они имеют своих кураторов.

По информации одного из собеседников российского издания, сейчас в управлении создается новый департамент, который будет отвечать именно за взаимодействие с "ДНР" и "ЛНР". По словам же другого человека, такой департамент уже сформирован и уже назначены ответственные за работу с "республиками".

Один из источников РБК заявил, что смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с указанными образованиями и создании единого внутриполитического пространства, а как максимум — о рассмотрении сценария их возможного вхождения в состав России.

"Еще один собеседник поясняет, что расклад по кураторству поменялся, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации Минских соглашений, "которые закончились известно чем", — пишет СМИ.

Собеседники РБК также назвали "презентационной, ознакомительной" поездку Кириенко и начальника УВП Андрея Ярина в Донецк для встречи с "главами ДНР и ЛНР", о которой стало известно на прошлой неделе. По словам одного из источников, "нужно было лично познакомиться с людьми, с которыми внутриполитическому блоку предстоит работать в дальнейшем".

Отметим, что Кириенко работает первым замглавы АП РФ с октября 2016 года, до этого эту должность в течение почти пяти лет занимал нынешний председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

В апреле-августе 1998 года, еще при президентстве Бориса Ельцина, Кириенко занимал должность премьер-министра России. Впоследствии в 2000-2005 годах был представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Напомним, что о признании "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами Россия в лице президента Владимира Путина объявила 21 февраля. Тогда же по российскому телевидению были показаны кадры подписания им с "главами республик" договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые были ратифицированы Госдумой на следующий день.

Путин при этом уточнил, что РФ признает две "республики" в границах, на которые они претендуют, то есть в границах соответствующих областей Украины. Утром 24 февраля после обнародования обращения Путина о необходимости "денацификации и демилитаризации" Украины Россия начала масштабное военное вторжение на ее территорию, в рамках которого российские войска до сих пор пытаются захватить, в том числе, и неподконтрольную ранее "ДНР" и "ЛНР" территорию Донецкой и Луганской областей.