В Литве предлагают сделать 9 мая Днем памяти жертв геноцида в Украине

Парламентарии сейма Литвы предлагают сделать 9 мая в Литве, не только Днем Европы, но и Днем памяти жертв геноцида в Украине.

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Соответствующую поправку к закону о памятных датах зарегистрировали 16 депутатов, принадлежащих как к правящим партиям, так и к оппозиционным, сообщает "Литовский курьер".

Среди авторов проекта – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министры иностранных дел и юстиции. Главный инициатор и организатор — заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.

"9 мая отмечается в Российской Федерации как День победы во Второй мировой войне, но в то же время замалчиваются военные преступления и репрессии Советского Союза против целых народов в кровавую сталинскую эпоху. Литве, Украине и части Европы не довелось порадоваться победе над нацистской Германией, так как одна оккупационная власть сменилась другой, также совершавшей преступления против человечности", — говорится в пояснительной записке к проекту.

"Сегодня мир переживает геноцид в Украине, учиненный путинской Россией, являющейся реинкарнацией Советского Союза. Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный Советским Союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребления мирных жителей в системе ГУЛАГа и военные преступления, совершаемые сегодня российскими военными", — утверждают авторы проекта.

Напомним, ранее в КГГА приняли решение о переименовании парка дружбы между Киевом и Москвой в парк Героев Мариуполя и ряда других городских объектов.