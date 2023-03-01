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В МИД ответили на заявление РФ о "радиоактивной провокации": часто обвиняют других в том, что планируют сами
Украина строго привержена нераспространению ядерного оружия и опровергает фейковое заявление России о том, что Киев якобы получил радиологические материалы для "провокации".
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Заявление России о том, что Украина получила радиологические материалы для осуществления "провокации", является фейковой новостью. Украина строго соблюдает обязательства по нераспространению ядерного оружия", - отметил он.
Николенко призвал не "вестись" на заявления из учебника российской пропаганды.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", – добавил он.
Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова 1 марта заявила, что Украина якобы готовит провокации у Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов".
В правительстве Молдовы назвали ложью это заявление Министерства иностранных дел России.
Ранее в Молдове отвергли как необоснованные заявления российских властей о якобы готовящейся "военной провокации в отношении Приднестровья" со стороны Украины.
Со своей стороны, президент Молдовы Майя Санду неоднократно обвиняла Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и призвала к выводу российских войск из региона.