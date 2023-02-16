В МИД Украины возмутились статьей Financial Times, со "всеми признаками дезинформации в интересах РФ"

Министерство иностранных дел Украины призывает британское издание Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих, по мнению ведомства, все признаки дезинформации в интересах России.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как написал на своей странице в Facebook спикер МИД Олег Николенко, речь идет о материале от 6 февраля "Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для обуздания контрабанды оружия из Украины".

В начале статьи отмечается, что бывшая уже премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала Financial Times о том, что ее страна "наблюдает за увеличением" контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны. Автор напоминает, что Молдова не является членом Европейского союза, но граничит с Румынией, являющейся членом ЕС с 2007 года.

Далее автор очерчивает масштаб проблемы, указывая, что незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения РФ в феврале прошлого года, усилившимся из-за огромного количества оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличения числа людей, стремящихся уехать.

В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал "центр поддержки" в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла "успешных усилий в контексте прекращения контрабанды оружия и людей".

"А теперь смотрим на прямую цитату экс-главы молдавского правительства, которая дается в статье: "Мы не хотим стать страной, где возрастают угрозы безопасности или усиливается... торговля людьми или контрабанда". Наталья Гаврилица также говорит, что Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы "не позволить сети контрабанды разрастись". Совершенно легитимное желание представительницы страны, около территории которой идет война", - указал Николенко.

Он обратил внимание, что в материале нет никаких цитат Гаврилицы о фактах контрабанды оружия или его увеличении, а приведенные - не соответствуют заголовку материала Financial Times.

"Автор статьи также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия. Более того, мы не получали никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины. Этот материал Financial Times – очередная дезинформация", - заявил он.

По мнению спикера МИД, целью такого материала является дискредитация международной военной помощи Украине, поскольку Россия сейчас инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы воспрепятствовать поставкам западного оружия на фоне нового наступления российской армии.

"Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что оружие, которое передается Украине, обернется против самих западных стран, попав в руки криминальных элементов. В прошлом году этот автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины", – добавил Николенко.

Отметим также, что еще летом 2022 года представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано указывал, что Россия ведет кампанию дезинформации, направленную против Украины, ЕС и НАТО, в частности относительно "контрабанды оружия", которую Украине поставляют союзники. Европейское полицейское управление тогда также опровергало соответствующие заявления.

Источник фото: ua.depositphotos.com