В Минобороны инициируют законодательное закрепление добровольности постановки женщин на воинский учет

Министерство обороны разработало и передало депутатам из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предложения изменений в закон о воинской обязанности и военной службе относительно добровольности постановки на воинский учет женщин. Об этом сообщила в соцсетях замминистра Анна Маляр.

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"Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения – Минобороны и Генштаб их выполнят", - отметила она.

По словам Маляр, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в стране нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

"Вместе с тем для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий. Поэтому в случае принятия изменений упомянутого закона Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности", - указала замминистра.

Она подчеркнула, что речь идет именно о добровольной постановке на военный учет и вообще с 2014 года "ни одна женщина принудительно на фронт не попала - только с ее согласия".

Напомним, что вопрос мобилизации женщин в Украине приобрел общественную актуализацию в июне, когда в Сети появился документ с подписью начальника Генштаба ВСУ о необходимости военкоматов подать списки стоящих на воинском учете женщин и провести мобилизацию. Однако в Минобороны заверили, что вопрос о мобилизации женщин на сегодняшний день не стоит. В июле в Генштабе ВСУ также заявляли, что нужды существенно увеличивать количество женщин на военном учете нет.