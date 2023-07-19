В Минобороны назвали сроки получения Украиной истребителей F-16

После многочисленных переговоров и дебатов с партнерами Украина получит истребители F-16, однако решение о сроках их передачи будет зависеть от готовности инфраструктуры, пилотов и инженеров. По самым оптимистичным прогнозам это может произойти в следующем году.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что в Украине активно выполняются подготовительные меры по принятию истребителей: оцениваются возможности аэродромов, где будут использоваться самолеты, и строится соответствующая инфраструктура (укрытие, заправочные станции и т.п.).

"Как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способны выполнять боевые задания, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать, в этот момент партнеры будут принимать решения… Поэтому это немного займет время. Оптимистично думаю, что это следующий год", - отметил Резников на пресс-конференции.

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина вместе с 11 странами-партнерами подписала меморандум по обучению украинских пилотов на американских истребителях. Наши пилоты и инженеры-техники получат обучение в нескольких странах одновременно.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 будут летать в Украине под управлением украинских пилотов до конца марта 2024 года.