В Минобороны создали Офис по реформам, который возглавила экс-глава Одесской таможни

В министерстве обороны создали консультативно-совещательный орган – Офис по поддержке изменений. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Председателем Офиса по поддержке изменений назначен общественный и политический деятель, глава Одесской таможни (2015-2016 годов) Юлия Марушевская.

“К деятельности Офиса будут привлекаться лучшие эксперты и специалисты, которые будут оказывать комплексную поддержку Минобороны и ВСУ, сопровождая мероприятия по внедрению изменений: от анализа и разработки идей до налаживания механизма их реализации и непосредственно внедрения. В Украине невероятно много специалистов, которые могут помочь государству построить правильные направления развития”, - отметил министр обороны Алексей Резников.

Основными задачами Офиса являются:

подготовка предложений к проектам нормативно-правовых актов по вопросам внедрения изменений для усовершенствования процессов оборонного менеджмента в системе Минобороны и планов мероприятий по их реализации;

предоставление предложений по определению приоритетов использования/направления донорской и технической помощи, оказываемой для внедрения изменений;

методологическая поддержка и привлечение партнеров в выполнении мер, направленных на внедрение изменений;

предоставление предложений по организации мониторинга результатов имплементации изменений и т.п.

Напомним, в марте 2023 года после серии скандалов, связанных с закупками продуктов питания для военных, на базе Министерства обороны создал департамент по борьбе с коррупцией .

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что ведомство закупает продовольствие для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.