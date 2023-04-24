В мире рекордно выросли военные расходы - SIPRI

Общие мировые военные расходы достигли нового максимума в 2,240 триллиона долл., таким образом в 2022 году они выросли на 3,7%. Такие данные опубликовали в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI).

Самый резкий рост расходов (+13%) наблюдался в Европе. Военные бюджеты стран Центральной и Западной Европы в 2022 году составили 345 миллиардов долларов США.

В частности, существенно увеличил военные расходы ряд европейских стран: Финляндия (+36%), Литва (+27%), Швеция (+12%) и Польша (+11%).

“Вторжение в Украину мгновенно повлияло на решение по военным расходам в Центральной и Западной Европе. Это включало в себя многолетние планы увеличения расходов нескольких правительств. Как результат, мы можем ожидать, что военные расходы в Центральной и Западной Европе будут продолжать расти в последующие годы”, - заявил доктор Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник Программы по военным расходам и производству вооружений SIPRI.

Военные расходы Германии в 2022 году выросли на 2,3% до 55,8 млрд долларов.

Лидером среди военных расходов остаются США – 877 млрд долларов, 39% от общих мировых показателей. На такую сумму в частности повлияла военная помощь Вашингтона Украине.

Китай остается второй по величине военных расходов страной в мире – 292 млрд долларов.

В 2022 году российские военные расходы выросли примерно на 9,2%, примерно до 86,4 миллиарда долларов. Это было эквивалентно 4,1% ВВП России в 2022 году против 3,7% ВВП в 2021 году.

В 2022 году объем финансирования оборонной отрасли в Украине достиг 44 млрд. долларов, таким образом увеличившись на 640%. Это рекордный для SIPRI рост военных расходов страны за один год.

Напомним, в марте министр финансов Сергей Марченко рассказал, что военная кампания нуждается в 50 млрд грн в месяц больше, чем доходы бюджета. Госбюджет получает 80 млрд грн доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд грн в месяц.

Правительство 13 марта поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд гривен. На сектор безопасности и обороны предлагается дополнительно направить более 518 млрд. гривен.

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