В Молдове задержали украинского нардепа

В Республике Молдова задержали непартийного депутата Верховной Рады Украины Евгения Яковенко и доставили в следственный изолятор. Об этом сообщает молдавское издание Deschide.MD.

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По предварительным данным, Яковенко задержали по инициативе Беларуси, которая внесла его в базу розыска Интерпола. Минск обвиняет украинского нардепа во "взяточничестве и коррупции".

"На пограничном КПП был выявлен гражданин Украины, который находится в международном розыске. По запросу Интерпола пограничники задержали его и поместили в следственный изолятор", — сказала пресс-секретарь погранполиции Раиса Новицки, сообщает Newsmaker.

Украинская сторона официально еще не комментировала данный инцидент.

Яковенко попал в парламент в 2019 году, будучи кандидатом от партии "Батьківщина". Однако, получив мандат, предпочел остаться внефракционным депутатом.