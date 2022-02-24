В напревлении Киева вылетело 18 российских самолетов ИЛ-76, - Bellingcat

Группа журналистов-расследователей Bellingcat сообщает, что из российского аэродрома в Пскове в направлении Киева вылетело 18 военных самолетов ИЛ-76. Об этом в своем микроблоге Twitter написал исполнительный директор Bellingcat Кристо Грозев.

"Источники в украинских властях сказали мне, что восемнадцать транспортных самолетов Ил-76 вылетели из Пскова по поверхности Киева и прибудут в столицу через час", - написал он.

Грозев добавил, что россияне преследуют цели по захвату и захвату Киева, для установления марионеточного правительства уже 24 февраля.

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолёт способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28—60 т на расстояние 3600—4200 км с крейсерской скоростью 770—800 км/ч.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Государственная граница Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое орудие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.