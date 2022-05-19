В НАТО захотела даже частично признанная Республика Косово

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти заявил о намерении республики вступить в НАТО. Он также надеется, что Евросоюз примет заявку Косово на вступление уже в текущем году, сообщает РБК-Украина.

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В своем заявлении Курти опирался на то, что Косово сразу поддержало все антироссийские санкции, выразил чрезвычайно дружеское отношение к Украине и подчеркнул, что Косово – "самая демократическая страна в регионе".

"Силы безопасности Косово были развернуты вместе с США в Кувейте, что стало нашей первой международной миротворческой миссией. Мы также участвуем в совместных военных учениях США Defender Europe 21 с участием 330 военнослужащих", – заявил он.

Премьер добавил, что постоянное военное сотрудничество Косово с международными партнерами укрепляет его долгосрочную приверженность миру, безопасности и членству в НАТО.

Что касается взаимоотношений Косово и Украины, то отметим, что с 2020 года наше государство признает его паспорта, но так и не признало его независимость от Сербии.

Напомним, что всего несколько дней назад парламент Финляндии большинством голосов (188 из 200) поддержал вступление страны в НАТО. Вместе с тем глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде 17 мая подписала заявку на вступление в НАТО.