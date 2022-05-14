В Нидерландах заморозили российских активов более чем на €640 миллионов

В Нидерландах заморозили финансовые российские активы на сумму 640,8 миллиона евро.

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Отмечается, что экс-глава МИД Стеф Блок представил доклад министру иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра. Данный отчет содержит результаты за последние недели и рекомендации. В частности, российские финансовые активы заморожены на сумму 640,8 млн евро.

Санкции касаются почти всех секторов экономики. К исполнению санкций и надзору за ними привлечено большое количество министерств, компаний и исполнительных служб.

Также банки остановили финансовые операции попавших под санкции стран на 425 млн евро. Среди изъятого имущества – шесть самолетов и 24 судна российских и белорусских граждан.

В докладе отметили, что с начала введения санкций проверено более 77 500 деклараций на экспорт и 11 300 – на импорт товаров. Задержанные суда и самолеты русских и белорусских богачей не могут передаваться владельцам и вообще покидать территорию Нидерландов.

Напомним, что российские активы также заморозили на Каймановых островах, во Франции, Канаде и ряде других стран. В частности, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны.