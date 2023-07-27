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В Нигерии произошел военный переворот: что известно
В Нигерии военные вышли в прямой эфир местного телевидения и объявили о перевороте и смещении президента Мохамеда Базума с должности.
Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Обращаясь к гражданам, возглавившая переворот группа военных заявила о "конце режима", ссылаясь на "ухудшение ситуации с безопасностью и плохое управление".
Как произошел военный переворот в Нигерии
Вооруженные войска заблокировали президентский дворец в Ниамей (столица). Сначала так называемые элитные войска пытались вести переговоры с президентом. Но основная армия была против разговоров и сразу перешла к угрозам атаковать президентские силы, если они не уйдут в отставку.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Спустя несколько часов после задержания президента группа солдат появилась на национальном телевидении. Их спикер, полковник Амаду Абдраман сообщил, что силы обороны и безопасности решили "положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления".
В связи с переворотом границы страны закрыты, все учреждения республики приостановлены, в Нигерии также был объявлен комендантский час. Военные обратились и к международному сообществу: попросили отказаться от вмешательства.
В США и ООН осудили действия военных и заявили, что поддерживают Базума как демократически избранного лидера.
Ситуация с безопасностью в Нигерии – как живет страна
В целом с начала века (как и в прошлом) в стране сохранялась нестабильная ситуация. В 2010 году в стране произошел военный переворот, приведший к человеческим жертвам, в том числе, среди мирного населения. Тогда в результате столкновений между христианами и мусульманами в провинции Плато погибло более 500 человек. Однако впоследствии в стране прошли демократические выборы, победу на которых одержал президент Джонатан.
Напомним, недавно в РФ также пытались совершить переворот, но вскоре "вагнеровцы" отказались "идти на Москву" после переговоров своего лидера Евгения Пригожина с нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Теперь боевики дислоцируются на территории РБ и проводят учения вблизи Польши.