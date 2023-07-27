В Нигерии произошел военный переворот: что известно

В Нигерии военные вышли в прямой эфир местного телевидения и объявили о перевороте и смещении президента Мохамеда Базума с должности.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Обращаясь к гражданам, возглавившая переворот группа военных заявила о "конце режима", ссылаясь на "ухудшение ситуации с безопасностью и плохое управление".

Как произошел военный переворот в Нигерии

Вооруженные войска заблокировали президентский дворец в Ниамей (столица). Сначала так называемые элитные войска пытались вести переговоры с президентом. Но основная армия была против разговоров и сразу перешла к угрозам атаковать президентские силы, если они не уйдут в отставку.

Warning shots were fired by the Presidential Guard to disperse supporters of Niger's ousted President Mohamed Bazoum, as they gathered to protest his detention outside the Chancellory of the Prime Minister of Niger.



pic.twitter.com/nOZ1nz5K9x — Visegrád 24 (@visegrad24) July 27, 2023

Спустя несколько часов после задержания президента группа солдат появилась на национальном телевидении. Их спикер, полковник Амаду Абдраман сообщил, что силы обороны и безопасности решили "положить конец режиму из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления".

В связи с переворотом границы страны закрыты, все учреждения республики приостановлены, в Нигерии также был объявлен комендантский час. Военные обратились и к международному сообществу: попросили отказаться от вмешательства.

В США и ООН осудили действия военных и заявили, что поддерживают Базума как демократически избранного лидера.

Ситуация с безопасностью в Нигерии – как живет страна

В целом с начала века (как и в прошлом) в стране сохранялась нестабильная ситуация. В 2010 году в стране произошел военный переворот, приведший к человеческим жертвам, в том числе, среди мирного населения. Тогда в результате столкновений между христианами и мусульманами в провинции Плато погибло более 500 человек. Однако впоследствии в стране прошли демократические выборы, победу на которых одержал президент Джонатан.

Напомним, недавно в РФ также пытались совершить переворот, но вскоре "вагнеровцы" отказались "идти на Москву" после переговоров своего лидера Евгения Пригожина с нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Теперь боевики дислоцируются на территории РБ и проводят учения вблизи Польши.