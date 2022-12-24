В одном из поселков Херсонской области оккупанты почти на 10 дней запретили местным покидать дом

В оккупированном пгт Горностаевка Херсонской области российские военные ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 по 03 января 2023 года. Об этом 24 декабря в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

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"Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать квартиру и перемещаться по населенному пункту", — отмечают в Генштабе.

В это время на фронте противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

По другим направлениям ВС РФ продолжают атаковать населенные пункты, используя преимущественно артиллерию.

"На Херсонском направлении противник продолжает терроризировать мирное население. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Красногригорьевки Днепропетровской области и Бургунки, Антоновки и Херсона", - отметили в Генштабе.

Напомним, именно в Херсоне есть погибшие и по меньшей мере 20 раненых. За прошедшие сутки враг целый день атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов.

Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.