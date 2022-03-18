В Офисе президента назвали страны, которые Украина рассматривает в качестве гарантов безопасности

Украина рассматривает в качестве стран-гарантов безопасности США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию и наши страны-соседи.

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Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона украинских каналов.

По его словам, переговорный процесс с этими странами курирует глава ОП Андрей Ермак.

Сибига также заявил, что Украина ждет от Еврокомиссии опросник и в сжатые сроки предоставит ответы для вступления в ЕС.

Говоря о переговорах с Россией, он заявил, что в ходе обсуждения "не просто каждое слово, а запятая подлежит тяжелому обсуждению", но позиции Украины остаются неизменными: вывод войск России, территориальная целостность, суверенитет и гарантии безопасности.

Сибига также сообщил, что президент Владимир Зеленский переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном относительно новой антивоенной коалиции и создании Союза ради мира, или U-24, о котором Зеленский говорил перед Конгрессом США.

Напомним, о том, что Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием, ранее заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, такой страной могла бы стать Великобритания.

Напомним, что Зеленский ранее заявлял, что Украине нужен коллективный договор безопасности со всеми соседями и ведущими странами мира, включая США, Францию, Германию, а также Турцию, с которой Украина граничит через Черное море.

Причем еще за неделю до масштабного военного вторжения России в Украину президент также предлагал дать гарантии безопасности Украины вне НАТО с обеспечением международного финансирования украинских Вооруженных сил.