АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

В оккупации растет количество проукраинского населения: россияне проводят карательные акции

В оккупации растет количество проукраинского населения: россияне проводят карательные акции
Также среди граждан все больше распространяется правдивая информация о ситуации на фронте.

Влияние российских оккупационных администраций на местное население временно оккупированных территорий Украины стремительно снижается, поэтому рашисты прибегают к проведению жестких массовых карательных акций.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, влияние оккупантов снижается из-за их неспособности поддерживать приемлемый уровень жизнеобеспечения местного населения.

В частности, в ряде временно оккупированных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей местные жители демонстративно пренебрегают распоряжениями оккупационных администраций, выражают недоверие к российской пропаганде.

Также среди граждан все больше распространяется правдивая информация о ситуации на фронте и губительности последствий российской оккупации, растет количество проукраински настроенного населения.

Поэтому оккупанты для противодействия таким тенденциям прибегают к массовым карательным акциям.

Так, на прошлой неделе Кирилловка в Запорожской области на протяжении нескольких дней была оцеплена российскими войсками.  В это время там проводилась тотальная фильтрация местного населения, обыски на объектах местной инфраструктуры и в домах граждан.

"Особо тщательной проверке подлежали граждане, в отношении которых представителями ФСБ России была собрана информация (доносы) о поддержке проукраинских позиций. В большинстве случаев таких людей оккупанты сразу задерживали и вывозили для проведения допросов. Часть из них после допросов на места постоянного проживания не вернулась, их судьба пока неизвестна", - отметила Маляр.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что российские военные заставляют перевозчиков и таксистов на временно оккупированных территориях докладывать об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями.

Автор:
Нина Комащенко