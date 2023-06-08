В оккупации растет количество проукраинского населения: россияне проводят карательные акции

Влияние российских оккупационных администраций на местное население временно оккупированных территорий Украины стремительно снижается, поэтому рашисты прибегают к проведению жестких массовых карательных акций.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, влияние оккупантов снижается из-за их неспособности поддерживать приемлемый уровень жизнеобеспечения местного населения.

В частности, в ряде временно оккупированных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей местные жители демонстративно пренебрегают распоряжениями оккупационных администраций, выражают недоверие к российской пропаганде.

Также среди граждан все больше распространяется правдивая информация о ситуации на фронте и губительности последствий российской оккупации, растет количество проукраински настроенного населения.

Поэтому оккупанты для противодействия таким тенденциям прибегают к массовым карательным акциям.

Так, на прошлой неделе Кирилловка в Запорожской области на протяжении нескольких дней была оцеплена российскими войсками. В это время там проводилась тотальная фильтрация местного населения, обыски на объектах местной инфраструктуры и в домах граждан.

"Особо тщательной проверке подлежали граждане, в отношении которых представителями ФСБ России была собрана информация (доносы) о поддержке проукраинских позиций. В большинстве случаев таких людей оккупанты сразу задерживали и вывозили для проведения допросов. Часть из них после допросов на места постоянного проживания не вернулась, их судьба пока неизвестна", - отметила Маляр.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что российские военные заставляют перевозчиков и таксистов на временно оккупированных территориях докладывать об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями.