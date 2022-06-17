В окружении Путина есть "крот", который слил США планы о нападении на Украину, - Bellingcat

В окружении лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина есть человек, который передает США всю информацию. Он рангом выше главы МИД Сергея Лаврова.

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Об этом сказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, о начале полномасштабной войны против Украины в России знало только 20 человек, приближенных к Путину. И именно кто-то из них "слил" информацию США.

Грозев отметил, что информатором США является высокопоставленный чиновник, приближенный к Путину. По его данным, это человек рангом выше министра МИД РФ Сергея Лаврова.

"Американцы знали и видели то, что 99,9% российских силовиков не знали и не видели. Этого можно добиться только имея "крота" на самом высоком уровне или какие-то супертехнологичные решения, о которых мы ничего не знаем. Этот "крот" мог описать США то, что казалось бы лишено логики", — сказал Грозев.

Он уверен, что если бы российские силовики знали о решении Путина напасть на Украину, они приняли бы определенные меры в ту, или иную сторону. Но они не знали, зато знал Запад, благодаря источнику.

"Это - человек рангом више Лаврова. Я полностью убежден, что Лавров не знал о начале войны. О войне в Кремле знали 20 человек, один из них работает на США", - сказал журналист.

Он подчеркнул, что кроме политбюро к подготовке военных действий заранее отправили и элитные ЧВК. Поэтому слив мог быть и оттуда.

Грозев предполагает, что кротом мог бы быть "повар Путина" и хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, либо кто-то из его окружения, так как ЧВК принимала участие в планировании нападения на Украину, а когда кампания провалилась - к Пригожину резко утратили доверие.

Напомним, Кремль продолжил чистку в российской армии после ряда поражений в войне с Украиной. В частности, недавно был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал Осипов.