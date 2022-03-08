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В ООН опровергли ситуацию с запретом сотрудникам называть войной вторжение РФ в Украину

В ООН опровергли ситуацию с запретом сотрудникам называть войной вторжение РФ в Украину

В Организации Объединенных Наций отрицают факт того, что они, по примеру российских властей, запрещают своим сотрудникам называть агрессию против Украины войной или вторжением.

8 марта издание The Irish Times опубликовало материал о том, что сотрудникам ООН было предоставлено указание использовать термины «конфликт» или «военное наступление» для описания войны, которую РФ ведет в Украине.

Согласно материалу, указание дал отдел коммуникаций ООН. Также он указал сотрудникам не публиковать украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на вебсайтах. Такие действия в ООН объясняют, как способ избежать «репутационного риска».

Фото 2 — В ООН опровергли ситуацию с запретом сотрудникам называть войной вторжение РФ в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН немедленно официально прокомментировать эту информацию и опровергнуть ее, если она не правдива.

Фото 3 — В ООН опровергли ситуацию с запретом сотрудникам называть войной вторжение РФ в Украину

Но официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик эту информацию впоследствии отрицал.

Он сказал, что это просто не тот случай, когда сотрудникам было предоставлено указание не использовать такие слова как "война" и "вторжение" для описания ситуации".