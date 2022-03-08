В ООН опровергли ситуацию с запретом сотрудникам называть войной вторжение РФ в Украину

В Организации Объединенных Наций отрицают факт того, что они, по примеру российских властей, запрещают своим сотрудникам называть агрессию против Украины войной или вторжением.

8 марта издание The Irish Times опубликовало материал о том, что сотрудникам ООН было предоставлено указание использовать термины «конфликт» или «военное наступление» для описания войны, которую РФ ведет в Украине.

Согласно материалу, указание дал отдел коммуникаций ООН. Также он указал сотрудникам не публиковать украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на вебсайтах. Такие действия в ООН объясняют, как способ избежать «репутационного риска».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН немедленно официально прокомментировать эту информацию и опровергнуть ее, если она не правдива.

Но официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик эту информацию впоследствии отрицал.

Он сказал, что это просто не тот случай, когда сотрудникам было предоставлено указание не использовать такие слова как "война" и "вторжение" для описания ситуации".