В ООН зафиксировали случаи убийства в Украине гражданских за коллаборацию с РФ

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека задокументировало по меньшей мере шесть убийств гражданских лиц, которые воспринимаются в качестве "предателей" за их вероятную коллаборацию с Россией в районах, оккупированных ею или контролируемых ее Вооруженными силами или связанными с ней вооруженными группами.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в опубликованном 27 сентября 34-м докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2022 года.

"Хотя лица, совершившие эти убийства, остаются неизвестными, УВКПЧ обеспокоено, что некоторые из этих убийств могли быть совершены агентами правительства Украины или при их попустительстве", - говорится в нем.

Отмечается, что большинство таких жертв были бывшими или действующими чиновниками местных органов власти, сотрудниками правоохранительных органов или гражданскими лицами, которые, как считается, добровольно сотрудничали с оккупационными властями, поэтому их нельзя считать законными военными целями.

"Как таковые, эти убийства могут быть равны внесудебным казням и военным преступлениям и должны соответственно расследоваться и преследоваться в судебном порядке", - добавляют в УВКПЧ.

Напомним, в частности, что еще 2 марта советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил об убийстве мэра Кременной Луганской области Владимира Струка, ранее бывшего депутатом Верховной Рады, а также главой поселка Юбилейное (пригород Луганска).

При этом Геращенко одобрил убийство мэра, которого "судя по всему, расстреляли неизвестные патриоты", поскольку тот, по его словам, был "предателем", "открытым сепаратистом", а "в последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТО к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов на этот счет".

Впоследствии в СМИ многократно сообщалось о покушениях на коллаборантов на оккупированной территории, главным образом в Херсонской и Запорожской областях, в том числе и успешных. В частности, другим действующим представителем украинских властных структур, об убийстве которого сообщалось, стал депутат Верховной Рады Алексей Ковалев, избранный в парламент от округа №186 как представитель пропрезидентской партии "Слуга народа".

В апреле он признавался, что уехал в свой регион уже после его оккупации Россией, а 4 июля был назначен замглавы оккупационной администрации области. 28 августа он якобы был убит, однако украинские власти официально его таковым не считают и он официально продолжает быть депутатом Рады.

Источник фото: ua.depositphotos.com