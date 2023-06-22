В ОП заявили, что коллаборанты и граждане РФ уже нашли пути ухода из Крыма

Удары по Чонгарскому мосту повлекли за собой беспокойство во временно оккупированном Крыму. Местные коллаборанты перевезли свои семьи с полуострова в Россию и ездят в выходные.

Об этом заявил заместитель постоянной представительницы президента Украины в Крыму Денис Чистиков, пишет "Радио Свобода".

По его словам, оккупационные власти начали успокаивать местное население, потому что взрывы вызвали "волну негатива" прежде всего в Джанкое.

"Часть семей в Джанкое – это семьи военнослужащих и служащих ФСБ и других служб, работающих на пунктах пропуска в Джанкое. Они также начали обсуждать, что начинают волноваться за своих родных и что местонахождение на пунктах пропуска опасно. В том числе и перевозчики, которые работают и являются местными в Джанкое – также родные начали волноваться, что будет дальше с ними", – отметил он.

В то же время Чистиков подчеркнул, что украинские войска наносят удары не по инфраструктуре, а по логистическим сетям российской армии, чтобы ограничить поставки оружия и живой силы.

"Колаборанты и граждане России, работавшие на территории оккупированного Крыма, уже нашли себе пути ухода. В частности, известно, что в пятницу после обеда большие очереди на Крымском мосту, и в понедельник в первой половине дня также большие очереди, но уже с Краснодарского края в Крым. Поскольку коллаборанты и граждане России вывезли свои семьи уже на территорию Краснодарского края и Ростовской области и на выходные ездят к ним отдыхать", - рассказал он.

Заместитель постпреда президента в Крыму добавил, что российские оккупационные власти сейчас не разрешают должностным лицам увольняться, угрожая уголовными делами или мобилизацией.

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow. В настоящее время движение транспорта по мосту остановлено.

Как сообщают оккупанты и гауляйтеры, сообщение с Крымом сейчас идет по резервному маршруту через Армянск.

Заметим, в Крым с территории Херсона ведет три дороги — две идут в районе Армянска — через Каланчак и Чаплинку, а другая — Чонгар. Дыры в мосту на Чонгаре означают, что теперь рашисты не смогут им нормально пользоваться и возить военную технику.