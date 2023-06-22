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В ОП заявили, что коллаборанты и граждане РФ уже нашли пути ухода из Крыма

В ОП заявили, что коллаборанты и граждане РФ уже нашли пути ухода из Крыма
Российские оккупационные власти сейчас не разрешают чиновникам увольняться.

Удары по Чонгарскому мосту повлекли за собой беспокойство во временно оккупированном Крыму. Местные коллаборанты перевезли свои семьи с полуострова в Россию и ездят в выходные.

Об этом заявил заместитель постоянной представительницы президента Украины в Крыму Денис Чистиков, пишет "Радио Свобода".

По его словам, оккупационные власти начали успокаивать местное население, потому что взрывы вызвали "волну негатива" прежде всего в Джанкое.

"Часть семей в Джанкое – это семьи военнослужащих и служащих ФСБ и других служб, работающих на пунктах пропуска в Джанкое. Они также начали обсуждать, что начинают волноваться за своих родных и что местонахождение на пунктах пропуска опасно. В том числе и перевозчики, которые работают и являются местными в Джанкое – также родные начали волноваться, что будет дальше с ними", – отметил он.

В то же время Чистиков подчеркнул, что украинские войска наносят удары не по инфраструктуре, а по логистическим сетям российской армии, чтобы ограничить поставки оружия и живой силы.

"Колаборанты и граждане России, работавшие на территории оккупированного Крыма, уже нашли себе пути ухода. В частности, известно, что в пятницу после обеда большие очереди на Крымском мосту, и в понедельник в первой половине дня также большие очереди, но уже с Краснодарского края в Крым. Поскольку коллаборанты и граждане России вывезли свои семьи уже на территорию Краснодарского края и Ростовской области и на выходные ездят к ним отдыхать", - рассказал он.

Заместитель постпреда президента в Крыму добавил, что российские оккупационные власти сейчас не разрешают должностным лицам увольняться, угрожая уголовными делами или мобилизацией.

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow. В настоящее время движение транспорта по мосту остановлено.

Как сообщают оккупанты и гауляйтеры, сообщение с Крымом сейчас идет по резервному маршруту через Армянск.

Заметим, в Крым с территории Херсона ведет три дороги — две идут в районе Армянска — через Каланчак и Чаплинку, а другая — Чонгар. Дыры в мосту на Чонгаре означают, что теперь рашисты не смогут им нормально пользоваться и возить военную технику.

Автор:
Нина Комащенко