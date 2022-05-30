В Парламентской ассамблее НАТО призывали членов блока способствовать вступлению Украины в альянс

В парламентской ассамблее Организации североатлантического договора призвали страны-члены НАТО способствовать сделать конкретные шаги для продвижения Украины к членству в альянсе. Об этом на Facebook написал глава украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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"Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов Альянса предпринять конкретные шаги по продвижению Украины к членству в НАТО и усилить противодействие России. Все ключевые правки нашей делегации были учтены, и наконец нам удалось добиться наиболее жесткой резолюции за все время существования Ассамблеи", - написал Чернев.

По его словам, среди прочего ПА НАТО также потребовала у стран-членов альянса требует

- Поддержать Украину на пути евроатлантической интеграции.

- Нарастить поставки Украине тяжелого вооружения, в частности, систем ПВО, ПРО, противокорабельных систем и артиллерии, а также усилить обмен разведывательной информацией.

- Усилить масштабные и разрушительные санкции против России и постепенно отказаться от импорта угля, газа, нефти и урана из России.

- Ввести дополнительные санкции против российских олигархов, должностных лиц и их семей, а также пропагандистов и государственных СМИ.

- Выслать из стран НАТО российских дипломатов, занимающихся враждебной деятельностью, в частности, распространением ненависти, дезинформацией и разжиганием конфликта.

- Создать специальный Международный трибунал для расследования, уголовного преследования и привлечения к ответственности виновных в агрессии против Украины.

- В обновленной Стратегической концепции НАТО четко определить ревизионизм и агрессивные действия России как непосредственную и главную угрозу евроатлантической безопасности и усилить восточный фланг Альянса.

- Существенно укрепить военный потенциал НАТО, в том числе ядерный, для сдерживания России.

По словам Чернева, декларация ПА НАТО - это документ, который в принятии своих решений учитывается как в штаб-квартире Альянса, так и в правительствах государств-членов НАТО.

Чернев также отметил, что по возвращении домой парламентарии будут лоббировать это решение в парламентах своих стран, что важно для ратификации любых документов, связанных с поддержкой Украины и санкциями против России.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что больше не собираются соблюдать обязательства воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе, так как ограничивающие договоренности больше не действуют.

Отметим, что НАТО уже решило разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии. Это связано со стягиванием Россией войск к границе с Украиной.

Кроме того, НАТО расширяет свои границы: Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО. В США прогнозируют, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже летом 2022 года. Вашингтон делает ставку на этот шаг, который расширит число членов альянса с 30 до 32 и который является прямым следствием вторжения России в Украину.