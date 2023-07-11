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В преддверии саммита НАТО от информатак на местное самоуправление может пострадать вся Украина, - эксперт

Віталій Кличко. Фото: Facebok-сторінка мера Києва
Виталий Кличко. Фото: Facebоok-страница мэра Киева

В преддверии важного для Украины саммита НАТО в Вильнюсе от информационных атак на мэра Киева и главу КГГА Виталия Кличко может пострадать вся страна. Об этом заявил политолог Владимир Сонюк в своем блоге на сайте Апостроф.

“В течение последнего месяца мэр Киева Виталий Кличко, а также другие главы местного самоуправления подвергались массированным информационным атакам.   

СМИ неоднократно отмечали, что эти атаки имеют признаки политического преследования и притеснений местного самоуправления, использования правоохранительных органов для давления на бизнес и местные власти. Говорили о влиянии центральных органов власти на судебную систему”, - напомнил Сонюк.

Он предупредил, что такие атаки и попытки притеснений местных властей в целом, и мэра столицы в частности, могут очень навредить государству в этот выдающийся момент.

“В преддверии решающего для украинцев Саммита НАТО В Вильнюсе от этих атак под ударом оказались не только отдельные представители местных властей, но и вся Украина. Ведь не должно быть политической борьбы и недемократических методов в управлении государством, стремящимся в ЕС и НАТО! Поэтому сегодня следует обратиться в Офис Президента с призывом задуматься и консолидироваться ради будущего Украины!” – резюмировал эксперт.