В преддверии саммита НАТО от информатак на местное самоуправление может пострадать вся Украина, - эксперт

В преддверии важного для Украины саммита НАТО в Вильнюсе от информационных атак на мэра Киева и главу КГГА Виталия Кличко может пострадать вся страна. Об этом заявил политолог Владимир Сонюк в своем блоге на сайте Апостроф.

“В течение последнего месяца мэр Киева Виталий Кличко, а также другие главы местного самоуправления подвергались массированным информационным атакам.

СМИ неоднократно отмечали, что эти атаки имеют признаки политического преследования и притеснений местного самоуправления, использования правоохранительных органов для давления на бизнес и местные власти. Говорили о влиянии центральных органов власти на судебную систему”, - напомнил Сонюк.

Он предупредил, что такие атаки и попытки притеснений местных властей в целом, и мэра столицы в частности, могут очень навредить государству в этот выдающийся момент.

“В преддверии решающего для украинцев Саммита НАТО В Вильнюсе от этих атак под ударом оказались не только отдельные представители местных властей, но и вся Украина. Ведь не должно быть политической борьбы и недемократических методов в управлении государством, стремящимся в ЕС и НАТО! Поэтому сегодня следует обратиться в Офис Президента с призывом задуматься и консолидироваться ради будущего Украины!” – резюмировал эксперт.